„Wir wollen den Jungen für ihre Hilfe danken“

Junger Mann erkannte Ernst der Situation

Eine Dame im Bus gab ihnen sofort Taschentücher. Und auch ein junger Mann bemerkte die Situation. „Er sagte uns, dass wir mit ihm in wenigen Stationen aussteigen sollten, da sein Bruder ihn abholen würde, der Sanitäter sei“, so Christl weiter. Das taten sie. Der Sanitäter erkannte sofort, dass der Weg ins Spital unausweichlich war. „Sie riefen die Rettung und ließen uns bis zum Eintreffen in ihrem Auto sitzen. Es war ja kalt“, erzählt der 84-Jährige. Im Krankenhaus angekommen, musste er tatsächlich an der Schläfe genäht werden.