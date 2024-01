Lkw-Fahrer wechselte Spur, dann krachte es

Ein 44-jähriger ungarischer Lkw-Lenker fuhr gegen 15.30 Uhr auf der ersten Spur der A9 in Fahrtrichtung Graz. Er setzte zum Überholvorgang an und wechselte die Spur. Er vergewisserte sich laut eigenen Angaben durch einen Blick in den Spiegel, dass dies gefahrlos möglich war. Als er fast zur Gänze auf dem zweiten Fahrstreifen war, näherte sich von hinten der 46-jährige Grazer Autofahrer. Der Lkw-Lenker gab später an, dass der Unfallgegner mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei.