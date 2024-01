Klimaschützer tun sich gegen Tunnelspinne zusammen

Anzeigen und Verhaftungen

Die Aktivisten machten zudem deutlich, dass sie auch in Zukunft gegen die Tunnelspinne protestieren werden. Schon in der Vergangenheit haben sie mit teils spektakulären Aktionen auf ihre Haltung hingewiesen, so wurde zum Beispiel ein mit Beton gefülltes Boot vor dem Landhaus in Bregenz abgestellt. Die Protestierenden nehmen für ihre Kundgebungen auch immer wieder Verhaftungen und Anzeigen in Kauf.