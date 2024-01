Leitfaden zum Umgang mit Gewalt in Obsorge fixiert

Psychische Gewalt thematisiert

Ein weiterer Punkt der Richtlinie ist psychische Gewalt. Betroffene von häuslicher Gewalt müssten aktiv nach Beschimpfungen oder Bedrohungen gefragt werden, weil sie das oft nicht für wichtig hielten vor Gericht, sagte Familienrichterin Christine Miklau. Der Leitfaden richtet sich unter anderem an junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Gerichten, in Kinderschutzzentren, psychosozialen Beratungsstellen, Frauenhäusern oder auch an die Polizei.