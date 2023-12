Österreich bekommt Gewaltambulanzen

In diesem Jahr wurden bereits 26 Frauen getötet. Jede sechste Frau erlebt Gewalt in der Partnerschaft. Die Politik setzt nun einen Meilenstein beim Gewaltschutz. Es werden zwei Gewaltambulanzen eingerichtet - eine in Wien für den Osten und eine in Graz für den Süden, kündigte Frauenministerin Susanne Raab in der „Krone“ an.