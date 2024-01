Neuer Prozess um Wien-Attentat Anfang Februar

Lange Haftstrafen wegen Beteiligung am Mord

Diese beiden waren nach mehrmonatiger Verhandlung am 2. Februar 2023 von einem Schwurgericht im Grauen Haus vom Vorwurf der Beteiligung am Mord in Verbindung mit terroristischen Straftaten - und damit in den zentralen Anklagepunkten - freigesprochen werden. Sie fassten wegen Mitgliedschaft in der radikal-islamistischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) und Verbreitung von IS-Propagandamaterial jeweils zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt aus. Demgegenüber kamen die Geschworenen bei den vier Hauptangeklagten zum Schluss, dass diese den Attentäter direkt unterstützt hatten. Dafür setzte es zweimal lebenslang, ein Mal 20 und ein Mal 19 Jahre Haft.