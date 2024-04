Wird er verlegt? Fritzl nach Termin „sehr dankbar“

Die Entscheidung darüber, wo der Inzest-Täter den Rest seines Lebens verbringen soll, dürfte in den kommenden Tagen gefällt werden und schriftlich ergehen. „Ich gehe davon aus“, so Wagner, „dass er demnächst in den Normalvollzug verlegt wird.“ Danach will die Anwältin bei der Justiz „schnellstens“ einen Antrag auf seine Freilassung stellen: „Damit er in einem Pflegeheim untergebracht wird.“ Was sagt der Horror-Vater dazu? „Ich freue mich auf schon auf draußen. Ich werde dann auf einen kleinen Bauernhof ziehen und dort Ziegen züchten ...“