Ukrainer wollen täglich vor Kriegsdienst flüchten

Ein Gesetz, das am 18. Mai in Kraft tritt, verpflichtet zudem alle Wehrpflichtigen dazu, innerhalb von zwei Monaten ihre Daten im Register zu erneuern. Wer im Ausland ist, muss einen Wehrpass vorweisen, um konsularische Dienste in Anspruch nehmen zu können. Wer nicht registriert ist, kann maximal für den Zweck der Rückreise Dokumente bekommen. Vertreterinnen und Vertreter Polens sowie Litauens hatten zudem angekündigt, die Lebensbedingungen für wehrpflichtige Ukrainer zu erschweren, damit diese in das Kriegsland zurückkehren.