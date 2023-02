Wahrsprüche im Prozess um Wien-Attentat erwartet

Vier Menschen sind gestorben, Dutzende wurden am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt verletzt. Der verantwortliche Schütze Kujtim F. ist tot. Jene sechs Männer im Großen Schwurgerichtssaal in Wien sollen ihm geholfen und unterstützt haben. Am 15. Verhandlungstag fallen nun Urteile.