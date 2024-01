„Eine Distanz zur Obrigkeit gehört einfach dazu“

„Ich wurde fast im See geboren, in eine Familie, die in vierter Generation am Attersee lebt und arbeitet. Hier waren viele Künstler wie Emilie Flöge oder Gustav Klimt zu Gast - und die waren auch mit meiner Familie befreundet. Das hat mich sicher geprägt“, schwärmt Trachten-Lady Gexi Tostmann aus Seewalchen. „Wir im Salzkammergut verstehen uns auf Selbstinszenierung, da gehört das Gewand dazu und eine gewisse Distanz zur Obrigkeit. Dazu stehe ich!“