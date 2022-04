Queensland verzeichnet Rekord an Schlangenbissen

Im australischen Bundesstaat Queensland haben Behörden seit Jahresbeginn eine Rekordzahl an Schlangenbissen verzeichnet. In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 seien bereits 370 Fälle bekannt geworden - zuletzt am Dienstag, als ein Mann aus dem Örtchen Clagiraba nach einem Biss ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2021 wurden in der tropischen Region rund 870 Schlangenbisse bekannt.