Die neuen alten Verstrickungen

Ist das Bundeskanzleramt ein auf die Immobilienwirtschaft vorbereitendes Praktikum? Schaut man sich die Liste aller Kanzler an, an die ich mich erinnern kann, sieht es jedenfalls so aus: Auch Gusenbauers Nachfolger Werner Faymann (SPÖ) macht mit seinen Immobiliengeschäften von sich reden.