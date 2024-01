So kassierte der rote Ex-Kanzler doppelt ab

Gusenbauer ließ sich an diesem 23. Dezember jedoch lieber medial feiern: Der Ex-Kanzler werde jetzt seinen Resturlaub konsumieren, auf die ihm eigentlich zustehende Gehaltsfortzahlung verzichten, ab Februar als kleiner Angestellter in einem Büro bei der AK Niederösterreich sitzen und vereinzelt Vorträge an zwei US-Unis halten, hieß es. Die eine Woche pro Monat habe sich der Altkanzler für diese US-Tätigkeiten geblockt. Und die Aktivitäten in seiner neu gegründeten Ein-Mann-GmbH würden selbstverständlichen in seiner Freizeit erledigt.