34 Personen: ÖVP legt monströse Namensliste vor

Die ÖVP will sich in einem U-Ausschuss dem „Rot-Blauen-Machtmissbrauch“ widmen. Der Untersuchungsgegenstand ist dabei „bewusst sehr breit gefasst“. Was die Volkspartei mit „sehr breit“ meint, zeigt eine Ladungsliste, die krone.at vorliegt - Namensdreher inklusive.