Was Sie dem Chef über Ihre Gesundheit sagen müssen

In den USA hängt der Haussegen zwischen Weißem Haus und Pentagon schief, weil US-Minister Lloyd Austin seine Krebserkrankung verschwiegen hat. Anlass für Krone+, sich die rechtliche Lage genauer anzuschauen - unser eigene österreichische natürlich. Wissen Sie denn, was Sie Ihrem Arbeitgeber über Ihre Gesundheit sagen müssen? Eben - also: Weiterlesen!