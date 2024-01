Touristiker mit Buchungslage im Winter zufrieden

Buchungen in Skigebieten „auch schon recht gut“

„Der Februar wird aber in den Feriendestinationen ein sehr guter Monat werden, weil heuer die Faschingsferien in Deutschland und den Niederlanden mit den Semesterferien in Österreich zusammenfallen“, erklärt sie. „Das heißt, der Februar hat doppelte Buchungsnachfrage.“ Ostern falle heuer früh und die Buchungen in den Skigebieten seien auch schon recht gut.