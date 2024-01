Feuer-Alarm: Hausbesitzer im Spital, Hund gerettet

In höchste Gefahr geriet ein Mann aus Neumarkt an der Raab. In seinem Haus brach am Abend ein Brand aus. Der 35-Jährige konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen, musste jedoch mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Spital. Seinen Hund retteten Feuerwehrmänner aus einem Nebenzimmer.