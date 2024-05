Sänger und Gitarrist gibt bei Austria den Ton an

Nach der ersten Pressekonferenz leitete er am Dienstag auch gleich sein erstes Training als neuer Austria-Trainer. Mit den Spielern führte er nach der Trennung von Vorgänger Michael Wimmer samt der sportlich schlechten Lage (nur ein Punkt aus den letzten vier Partien) sehr viele Gespräche. „Wir wollen die Münze wieder auf die andere Seite fallen lassen. Ich habe an die Jungs appelliert, an sich selber zu glauben. Es liegt nicht an der fehlenden Qualität, die mentale Stärke spielt gerade jetzt eine riesengroße Rolle“, weiß Christian Wegleitner.