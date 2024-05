Wofür die Liste der Ex-Grünen Petrovic steht

Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic will mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl im Herbst antreten. Am Freitag sprach sie bei einer Pressekonferenz von einem „unvermeidlichen“ Schritt, da sie und die Grünen sich zunehmend entfremdet hätten. Als Grund gab sie vor allem die Maßnahmen in der Corona-Pandemie an.