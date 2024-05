Feuerregenbogen lässt Menschen in China staunen

Eiskristalle sorgen für Leuchterscheinung

Die Regenbogenfarben eines Zirkumhorizontalbogens entstehen durch die Brechung von Sonnenstrahlen, wenn diese nahezu senkrecht auf in hohen Cirrus- oder Cirrostratuswolken schwebende Eiskristalle fallen. Je nach Größe und Orientierung der Eiskristalle sowie dem Winkel, in dem das Licht auf die Kristalle trifft, entstehen am Himmel teils weißliche, teils farbige Halo-Erscheinungen in Form von Kreisen, Bögen oder auch Säulen.