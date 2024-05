Russische Truppen weiteten Kampfgebiet aus

Der russische Angriff in dem Gebiet hatte vergangene Woche begonnen. Relativ schnell wurden mehrere Dörfer an der Grenze besetzt – begünstigt dadurch, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre westlichen Waffen nicht gegen den Truppenaufmarsch jenseits der Grenze einsetzen durften. Zudem waren die Verteidigungsstellungen nicht so ausgebaut, wie es angeordnet war.