Werde zum „Match“ für einen Leukämie-Kranken!

Auch im Burgenland haben schon etliche Typisierungsaktionen stattgefunden. Allerdings fast ausschließlich im Südburgenland. Das soll sich jetzt ändern. Auf Initiative von Werner Achs – er ist selbst an Krebs erkrankt – wird es am 26. Mai in Gols in der „Summakuchl“ von 9 bis 12 Uhr eine Typisierungsaktion geben.