Ausbau der Infrastruktur kurbelt die Wirtschaft an

Große Projekte voll im Gang

Unter der LIB-Federführung wird an dem FH-Campus in Pinkafeld, der Keramikfachschule in Stoob und dem Liszt-Zentrum in Raiding gearbeitet. „Für die Instandsetzung und Instandhaltung bestehender Gebäude sind 27 Millionen Euro reserviert, für Investitionen in Um- und Neubauten stehen 88 Millionen Euro bereit“, heißt es. Gleichzeitig läuft die Umsetzung von 71 Pflegestützpunkten voll an.