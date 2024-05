24-Jähriger steckte unter Fräsmaschine fest

Freitagmittag geriet ein 24-Jähriger in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) unter eine tonnenschwere Fräsmaschine. Seine Arbeitskollegen konnten ihn befreien, doch er musste mit schweren Verletzungen an den Beinen ins Landeskrankenhaus (LKH) Graz geflogen werden. Wie sich der Unfall ereignete, ist noch unklar.