Pucher-Gründe: Nachspiel für Millionendeal

Bürgerinitiative und Opposition begrüßt vorläufigen Baustopp

Für den Vorstoß von Land und Stadt gibt es Zustimmung von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“, die gegen die Baupläne mobil machte. Begrüßt wird der Baustopp auch von den Grünen. Die FPÖ fordert zudem eine Rückabwicklung des Grundstücksverkaufs. Kritik am Deal gab es ebenfalls von der ÖVP, die außerdem auch die Rolle der SPÖ in der Causa geklärt wissen will.