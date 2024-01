Hilfe für Ihr Immunsystem gibt es in der Apotheke

Das Immunsystem ist in der kalten Jahreszeit einer starken Belastungsprobe ausgesetzt. Es braucht daher gerade jetzt Unterstützung. Um Erkältungskrankheiten und Infekte erfolgreich abzuwehren, sollten Sie Ihre Abwehrkräfte gezielt stärken - etwa durch ausreichend Schlaf, Bewegung an der frischen Luft sowie einer vitamin- und mineralstoffreichen Ernährung. Neben Vitamin C und D helfen auch Zink und Selen.