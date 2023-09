So können Apotheken dem Gesundheitssystem helfen

Die Österreichische Apothekerkammer ist die gesetzliche Berufsvertretung der mehr als 6800 Apothekerinnen und Apotheker, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhausapotheken tätig sind. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag für den Schutz und die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung in Österreich. Die zuverlässige Arzneimittelversorgung und Arzneimittelsicherheit der Menschen steht dabei stets an oberster Stelle.