Apotheken als das unverzichtbare Fundament

Erste Schritte der Politik in die richtige Richtung werden von den Standesvertreterinnen und -vertretern jedenfalls wohlwollend aufgenommen. So sollen Lieferengpässe von Medikamenten verhindert werden, indem heimische Rohstofflager angelegt und so in den Apotheken ebenjene Arzneien selbst hergestellt werden können. Das Wissen der Pharmazeutinnen und Pharmazeuten wird so für eine noch bessere Versorgung direkt „abgeschöpft“.