Schneefahrbahn: mit Pkw in Straßengraben gelandet

Gegen zwei Bäume gekracht

Bereits am Sonntag gegen 21.25 Uhr war ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn seinen PKW auf der B156 im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach wegen winterlicher Straßenbedingungen mit seinem Auto mit zwei Bäumen kollidiert. Der Unfall führte zu erheblichem Sachschaden am PKW. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht