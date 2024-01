„Es braucht Originale, keine Digital-Spielerei“

So hängt etwa in der großen Museumshalle der riesige Praterwal „Poldi“ und die Prachtkutsche des Bürgermeisters von der Decke, daneben ist der Originalschriftzug des ehemaligen Südbahnhofs zu sehen. Bunzl: „Es gibt insgesamt 13 Kapitel von der Zeit 8000 vor Christi bis zur Jetztzeit. Besonders intensiv war für uns die Frage zu beantworten, was ist zu zeigen und was lassen wir bewusst weg.“ An dieser Entscheidung seien hunderte Leute beteiligt gewesen, um die vollständige Entwicklung Wiens auf insgesamt 3300 Quadratmetern darzustellen. Bunzl, verkürzt: „Museum ist ein Teamsport. Niemand kann so etwas alleine machen.“