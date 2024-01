Bergretter stürzte mit Schneemobil 15 Meter ab

Ein Unfall mit einem Motorschlitten ereignete sich am Sonntag in der Tiroler Gemeinde Strengen. Ein Bergretter (57) war mit dem Skidoo auf einem schneebedeckten Forstweg unterwegs und stürzte wegen einer vereisten Stelle über die Böschung. Der Motorschlitten blieb letztlich an einem Baum hängen. Der Mann musste von der Feuerwehr geborgen werden.