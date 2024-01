Appell an Wut-Bauern: „Bitte kehren Sie um!“

Den Habeck-Vorfall bezeichnete er als „unmögliche“ Entgleisung, „die so nicht stattfinden darf“. Protestierende Landwirte hatten mit ihren Traktoren einen Fähranleger am Nordseehafen Schlüttsiel blockiert und den Wirtschaftsminister am Verlassen der Fähre gehindert. Einige wollten sogar das Schiff stürmen. Habeck konnte erst in der Nacht auf Freitag an Land gehen.