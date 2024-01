Shiffrin-Chef Riml hört auf und wird Berater

Zu den Gründen für seinen Rückzug machte er in einem Presse-Statement des US-Verbands keine Angaben. „Auch wenn es für mich an der Zeit ist, meine Vollzeitstelle aufzugeben, werde ich weiterhin als Berater zur Verfügung stehen und alle Athleten während ihrer Karriere unterstützen“, sagte Riml, der aus dem Ötztal stammt. Er werde im Jänner noch mit dem Alpin-Team in Europa unterwegs sein.