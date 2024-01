Riesentorlauf der Herren ab 10.30 Uhr LIVE

2024 strebt Odermatt den dritten Triumph bei seinem Heimrennen an - wobei der Druck nicht mehr so groß ist wie vor seinem ersten Sieg vor zwei Jahren. „Diese Erleichterung da unten im Ziel ist dann genial gewesen“, sagte er in einem Interview des Schweizer Fernsehens. Der Hattrick sei ihm „mehr oder weniger egal“, verriet er. „Aber logisch, jedes Mal, wenn man in Abelboden ist, will man am liebsten gewinnen. Natürlich auch in diesem Jahr. Ich bin sehr motiviert“, meinte Odermatt. Zuletzt gelang Hermann Maier 2001 sein dritter Adelboden-Erfolg in Serie. Der Salzburger hatte auch 1998 und 1999 gewonnen, 2000 war das Rennen abgebrochen worden.