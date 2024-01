Riesentorlauf der Damen ab 9.30 Uhr LIVE

Scheib in Lienz Fünfte

Viel Arbeit hatten Österreichs Riesentorläuferinnen in den vergangenen Tagen, in Osttirol lief es vor dem Jahreswechsel nur für die fünftplatzierte Julia Scheib gut, es war ihr zweiter Top-10-Rang nach Platz sieben in Killington. „Konzentriert weiterarbeiten“, lautete das Vorhaben der Steirerin. In Kranjska Gora war sie beim Riesentorlauf-Doppel im Vorjahr einmal 13., im ersten Rennen schied sie aus.