Kaderplanung der 99ers läuft schon auf Hochtouren

Auf die Graz 99ers wartet am Samstag (19.15) das nächste ungleiche Duell: Gegner VSV hat fast doppelt so viele Punkte auf dem Konto und in der laufenden Saison beide direkten Duelle gewonnen. Für die Grazer ist nun jedes Spiel ein Match der letzten Chance, denn auf den angestrebten zehnten Platz, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt, fehlen 17 Punkte - bei nur noch 15 Partien.