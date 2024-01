Tirolweite Karte soll mehr Gäste zu Öffis lenken

Führende Touristiker Tirols diskutierten am Mittwoch im Urichhaus am Bergisel über die Zukunft der Branche. Allen ist klar, dass die Zeiten von Urlaubsinszenierung ohne Rücksicht auf Natur und Bevölkerung vorbei sind. Nachhaltigkeit lautet das Wort der Stunde. Und der will man sich verstärkt widmen.