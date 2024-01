Räuber stahlen Whiskey und verletzten Polizisten

Die beiden mutmaßlichen Täter schlugen am Dienstag gegen 17.40 Uhr in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft zu. Ein 24-jähriger Mann aus Somalia schnappte sich im Laden zwei Flaschen Whiskey und wollte das Geschäft an der Kassa vorbei verlassen. Ein 28-jähriger Mitarbeiter aus Afghanistan bemerkte den versuchten Diebstahl jedoch, hielt den 24-Jährigen im Eingangsbereich des Ladens auf und nahm ihm die Flaschen wieder ab.