Chinesische Ballons überquerten Taiwan

Wahlen am 13. Jänner

In Taiwan sind am 13. Jänner Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Die Regierung ist derzeit in höchster Alarmbereitschaft wegen chinesischer Aktivitäten, sowohl militärisch als auch politisch. Chinas Regierung beansprucht die Insel immer noch als eigenes Territorium und drohte bereits mit einer Invasion, wenn die „Wiedervereinigung“ nicht möglich sei. Auch international besteht Sorge vor einem Krieg. Dieser würde sich unter anderem auch auf die Weltwirtschaft schwer auswirken, da durch die Region wichtige Handelsrouten laufen.