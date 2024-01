Experte: „Haben hier gerade ein Wunder erlebt!“

„Crew und Passagiere haben richtig reagiert“

Auch den Passagieren gebühre ein hohes Maß an Respekt: „Japaner sind dafür bekannt, dass sie sich diszipliniert an Anweisungen halten.“ Andernorts hätten viele Passagiere womöglich nach dem Handgepäck gegriffen und so die Flucht in einer Katastrophe mit vielen Toten enden lassen. „In diesem Fall haben sowohl die Crew als auch die Passagiere richtig reagiert.“ Das ebenfalls in Flammen aufgegangene Flugzeug der Küstenwache brannte binnen Sekunden aus. Fünf Insassen starben - der Pilot überlebte schwer verletzt.