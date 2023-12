Schonungslose Finanzbilanz

Aktien kamen dank einer passablen Jahresend-Rallye mit einem blauen Auge davon: Als reales Plus stehen bei US-Aktien (Dow) +6 Prozent und bei rein österreichischen Unternehmen (ATX) +2,3 Prozent. Gold ist seiner über drei Jahrtausende bewährten Funktion als Inflationsschutz im Jahr 2023 mehr als nur gerecht geworden: nach Abzug des Kaufkraftverlustes bleibt ein Gewinn von 5,5 Prozent. Mit Abstand am meisten verdienen konnte, wer 2023 Kryptowährungen in sein Portfolio streute. Selbst nach Abzug der Jahresinflation steht Bitcoin mit 136 Prozent im Plus.