Erste Konsequenzen nach Übergriffen auf Feuerwehr

Feuerwehrfrauen, die bei einem Brandeinsatz in Steyregg in Oberösterreich von Flüchtlingen bedrängt wurden - diese Schlagzeile sorgte für viel Diskussionsstoff. Die „Krone“ hörte sich vor Ort um, traf sich mit dem Bürgermeister der Stadtgemeinde und kennt bereits die ersten Folgen nach den Einsätzen in der Asylunterkunft.