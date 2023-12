Leblosen mit Stand-Up-Board aus Traun gerettet

Manchmal kommt der Schutzengel mit dem Fahrrad, zumindest im Fall von Patrick Hauser. Der 39-jährige Bergretter aus Wels war am Freitagnachmittag mit einer Radgruppe am Welser Traunufer unterwegs, als er eine reglose Person am Rücken liegend im Wasser sah. „Ich dachte, es ist eine Leiche“, erzählt Hauser.