Hundebesitzerin: „Flüchte zu Silvester ins Hotel“

Wenn es an Silvester - eine Nacht im Jahr - kracht, zeigen viele Wiener Verständnis. Aber nicht wenn die Schießerei schon Monate vorher losgeht. „Seit Oktober wird bei uns in der Siedlung geschossen“, sagt Christina Kappner, die im Sonnwendviertel in Favoriten wohnt. Die 45-Jährige fürchtet sich jetzt schon vor der Silvesternacht. Das will Andrea Lagler ihrer Hündin Lilly gar nicht erst antun. Deswegen verlässt sie ihre Wohnung in der Wilhelmstraße in Meidling. „Ich flüchte gemeinsam mit meinem Mann und Lilly zu Silvester ins Hotel“, sagt die Psychotherapeutin. Auch die Polizei ist in erhöhter Alarmbereitschaft. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.