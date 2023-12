Wer im Minister-Duell die Nase vorne haben dürfte

Am Mittwoch bestätigte die Landeshauptfrau offiziell, was „Krone“-Leser bereits seit September wissen. Wolfgang Sobotka wird die blau-gelbe Landesliste für die Nationalratswahl nicht mehr anführen. Dieser Rang wird dem streitbaren Nationalratspräsidenten aus Waidhofen an der Ybbs demnächst entweder von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner oder Innenminister Gerhard Karner abgelaufen.