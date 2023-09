Dicke Luft in St. Pölten bei „Hanni“ und „Wolferl“

Alles schielt auf die Nationalratswahl 2024, aber wer wird die Landesliste der ÖVP in Niederösterreich anführen? Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka will unbedingt, aber Johanna Mikl-Leitner soll sich gegen ihn entschieden haben. Wen „Hanni“ statt ihm will, sorgt für launisches Raunen in der Szene.