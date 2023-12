Gewessler zu Klimaklebern: „Maß und Ziel verloren“

Fridays For Future habe die Klimapolitik in Europa deutlich vorangebracht. Ohne die Gruppe wäre die EU in Sachen Green Deal „in vielerlei Hinsicht nicht so weit“. Die aktuelle Diskussion und die Aktivitäten der Letzten Generation würden nun aber zeigen, dass auf allen Seiten „der Blick für Maß und Ziel verloren gegangen“ sei. Die Ministerin könne den Unmut vieler Menschen verstehen, wenn Straßen auf dem Weg in die Arbeit oder zur Schule blockiert werden.