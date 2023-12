So feiert Österreichs Spitzenpolitik Weihnachten

„Krisen mit Zusammenhalt und Mut überwinden“

„In der Weihnachtszeit haben wir die Möglichkeit, mit Familie und Freunden gemeinsam Energie für das kommende Jahr zu schöpfen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass wir durch Zusammenhalt, Mut und Zuversicht Krisen überwinden können. Jetzt ist es an der Zeit, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich wünsche euch und euren Familien Frohe Weihnachten!“, so der Kanzler.