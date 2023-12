Unschuldiger Kindertag

Unmittelbar nach dem Weihnachtsfest, dem Gedenken an Jesu Geburt, begeht man im Christentum, bei Katholiken, Protestanten, aber auch bei den Orthodoxen, den „Tag der unschuldigen Kinder“. Dieser erinnert bekanntlich an den - historisch allerdings nicht gesicherten - von König Herodes veranlassten Mord an den männlichen Neugeborenen in Bethlehem.