Deutscher (34) nach Überschlag mit Pkw in Klinik

Spektakulärer Unfall am Montagvormittag in Lermoos im Tiroler Außerfern! Ein 34-jähriger Deutscher dürfte wegen eines Sekundenschlafes gegen die Leitplanke gekracht sein. Danach kippte sein Pkw um und überschlug sich. Er wurde erheblich verletzt und in die Klinik eingeliefert.